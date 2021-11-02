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الصين تدعو مواطنيها إلى تخزين مواد غذائية استعدادًا للطوارئ.. ماذا يحدث؟

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الثلاثاء، 02-11-2021 03:34 م

دعت السلطات الصينية اليوم، الثلاثاء، مواطنيها إلى تخزين المواد الغذائية اليومية، استعدادًا لحالة طوارئ لم تحددها بعد وفقاً لوكالة "رويترز".
وقال مدير المركز الروسي للتعاون التقني-العسكري، دميتري شوجاييف، إن الصين والهند وعدد آخر من شركاء روسيا قد يكونون من الأوائل الذين سيحصلون على منظومات الدفاع الجوي "إس-500" الروسية.
وأضاف شوجاييف في مقابلة مع قناة "إر بي كا"، أن الهند شريك استراتيجي طويل الأمد لروسيا، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقد حول صفقة صواريخ "إس-400"، وستحصل الهند على الدفعة الأولى منها بحلول نهاية العام.
وأوضح أن الهند مهتمة أيضا بمنظومات الدفاع الجوي الروسية الأحدث، "إس-500"، وتسعى لشرائها.
وقال إن بيع منظومات الدفاع الجوي "إس-500" سيصبح ممكنا بعد تزويد قوات الجيش الروسي بما يحتاجه منها.
 

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