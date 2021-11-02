الصين تدعو مواطنيها إلى تخزين مواد غذائية استعدادًا للطوارئ.. ماذا يحدث؟

الثلاثاء، 02-11-2021
03:34 م
دعت السلطات الصين
ية اليوم، الثلاثاء، مواطنيها إلى تخزين
المواد الغذائية
اليومية، استعدادًا لحالة طوارئ
لم تحددها بعد وفقاً لوكالة "رويترز".
وقال مدير المركز الروسي للتعاون التقني-العسكري، دميتري شوجاييف، إن الصين
والهند وعدد آخر من شركاء روسيا قد يكونون من الأوائل الذين سيحصلون على منظومات
الدفاع الجوي "إس-500" الروسية.
وأضاف شوجاييف في مقابلة مع قناة "إر بي كا"، أن الهند شريك
استراتيجي طويل الأمد لروسيا، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقد حول صفقة صواريخ
"إس-400"، وستحصل الهند على الدفعة الأولى منها بحلول نهاية العام.
وأوضح أن الهند مهتمة أيضا بمنظومات الدفاع الجوي الروسية الأحدث،
"إس-500"، وتسعى لشرائها.
وقال إن بيع منظومات الدفاع الجوي "إس-500" سيصبح ممكنا بعد تزويد
قوات الجيش الروسي بما يحتاجه منها.