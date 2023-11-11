الصحة تضع روشتة للحماية من انتشار الفيروسات في الشتاء

السبت، 11-11-2023
04:04 م
نسمه عبد الوهاب
حذر الدكتور حسام عبدالغفار
، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
والسكان، من خطورة انتشار الفيروسات بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، موضحًا أنه بالتزامن مع اقتراب الشتاء يزداد نشاط العديد من الفيروسات.
انتشار الفيروسات في الشتاء
وقال عبدالغفار عبر الحساب الرسمي لوزارة الصحة
، إن الفيروسات التي تنتنشر خلال الشتاء، تسبب التهابات الجهاز التنفسي ومعظمها ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث بالفيروس في الهواء، والذي ينتج عن سعال أو عطس أو أثناء تحدث مع مريض مصاب بالفيروس
وتابع: هناك بعض الفيروسات التي تنتقل عن طرق أخرى مثل اللعاب، ومن أشهر الفيروسات التي تنتشر في الشتاء، «فيروسات الأنف، الإنفلونزا، فيروس كورونا، الفيروس المخلوي التنفسي، فيروس نظير الإنفلونزا، الفيروس الغدي».
أعراض الإصابة بالفيروسات في الشتاء
وأوضح عبدالغفار، أن أبرز أعراض المصاحبة للإصابة بالفيروسات خلال الشتاء تتمثل في:
العطس
حمى خفيفة
الصداع
التهاب الحلق
سعال
آلام العضلات
انخفاض الشهوة
الوقاية من الفيروسات في الشتاء
ولفت عبدالغفار إلى أنه عادة ما يتعافى معظم الناس من الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي دون الحاجة إلى علاج خاص، ولكن يجب على الأشخاص المصابين بالأعراض الخطيرة مثل صعوبة التنفس طلب الرعاية الطبية.
وأكمل: توصى وزارة الصحة
والسكان بالحصول على لقاح الإنفلونزا، التغذية الجيدة، التهطير المستمر للأيدي والأسطح، استخدام المنديل في حالة العطس أو الكحة».