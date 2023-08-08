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الشيخ صاحب واقعة "النقطة" في العزاء يعلق ويكشف ما حدث

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الشيخ القزاز
الثلاثاء، 08-08-2023 01:33 م


استنكر الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القرآن الكريم المشاهد التي تحدث في العزاءات، لافتا إلى أن النقابة أصدرت منشورا طالبت فيه القراء بالتحذير من اللغط الذي يحدث في بعض العزاءات حتى وإن اضطرهم الوضع لترك العزاء.
وأضاف نقيب قراء القرآن الكريم  في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التليفزيونية، أن الفيديو المتداول عن واقعة "تنقيط” شيخ في أحد العزاءات بالدقهلية أمر سخيف ولا يليق بآهل القرآن، فيجب على الجمهور المستمع لكتاب الله أن يحقق الخشوع في قلبه، مضيفا: ربما الشيخ صاحب الواقعة لم تسعفه الذاكرة للتصرف بالشكل المناسب.
وأشار إلى أن ما كُتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأمر مدبر، هو رجما بالغيب، فما حدث لا يعلمه إلا الله، ويجب ألا تميل إلى هذا الأمر.
وفي سياق متصل استنكر الشيخ محمود القزاز صاحب الواقعة ما حدث، مؤكدا أنه يرفض ما حدث شكلا وموضوعا، وهو أمر لا يليق بالقرآن وأهله.
وأوضح أنه فوجئ بما حدث ولكن خوفا من إفساد العزاء أكمل القراءة وعاتب صاحب الفعل بعد الانتهاء من العزاء، لافتا إلى أن الرجل صاحب واقعة النقطة محترم ومن المحبين لأهل القرآن ولم يقصد الإهانة.
ولفت قزاز إلى أنه طالب من مصور الفيديو إزالته من السوشيال ميديا، وأنه ترك الفلوس ليتصرف فيها أصحاب العزاء.

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