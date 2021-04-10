السودان لـ إثيوبيا: «حربنا معكم ستكون أفظع مما يمكن تخيله»

السبت، 10-04-2021
06:25 م
محمد فضل
حذر الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السودان
ي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، من خطر اندلاع “حرب مياه” إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لحل مسألة سد النهضة
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وحمل أبوهاجة، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت، الحكومة الإثيوبية المسؤولية عن رفض كل خيارات الحلول المطروحة وعرقلة الوساطة الدولية من خلال إحباط المفاوضات التي استضافتها واشنطن العام الماضي، مشيرا إلى أن تصريحات أديس أبابا تشير الى سيرها الأحادي في قرار احتجاز مياه النيل الأزرق بملئ بحيرة السد في توقيت تحدده بنفسها، بحسب روسيا اليوم.
وتابع: “يكشف كل ذلك بجلاء النية المبيتة منذ بدء إنشاء السد بعدم الرغبة بل باستبعاد استراتيجية التعاون بشأن المياه وتبني خط الصراع غير المفيد”.
وحذر المستشار السودان
ي من أن الحكومة الإثيوبية “تضع الآخرين في خانة العدو منذ وقت مبكر”، مضيفا: “حرب المياه
بدأت وهي قادمة بصورة أفظع مما يمكن تخيله، إذا لم يضع العالم – بعد أن انتبه لذلك – حدا لاستهتار النظام الإثيوبي عبر مؤسساته العدلية ومنظماته الدولية”.