الثلاثاء 07 مارس 2023
توقيت مصر 21:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وزارة الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في حيدر بن ناصر

أول تعليق رسمي من الحكومة على تحصيل نسبة من دخل المصريين في الخارج

السجن المشدد 10 سنوات لـ عائشة خيرت الشاطر والمؤبد لآخرين

متزوجة ولديها طفل وابنتها توفت.. اعترافات "أنوش" أما