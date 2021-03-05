الزلازل تجتاح الأرض.. و17 ألف تضرب دولة في أسبوع

الجمعة، 05-03-2021
06:01 م
المصريون
كشف مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي، عن تطورات خطيرة بشأن وقوع الزلازل
.
وذكر المكتب أن منطقة ريكيانيس الجنوبية الغربية تعرضت لحوالي 17 ألف زلزال خلال الأسبوع الماضي.
ولفت إلى أن أكبر زلزال، بلغت قوته 5.6 درجة بمقياس ريختر، في صباح يوم 24 فبراير. وكان هذا الزلزال الأعلى في سرب لا يزال يهز السكان في العاصمة ريكيافيك والبلديات المحيطة بها، حيث يعيش ثلثا السكان الأيسلنديون.
كما ضرب زلزالان أكبر بقوة 5.0 درجات في 27 فبراير و 1 مارس.
وتسببت الزلازل
في أضرار طفيفة حتى الآن، على الرغم من أن إدارة الطرق والسواحل في أيسلندا
أبلغت عن حدوث شقوق صغيرة في الطرق في المنطقة وتساقط الصخور على المنحدرات شديدة الانحدار بالقرب من مركز الزلزال.
وقال أوور ألفا أولافسدوتير، أحد سكان ريكيافيك: "لقد عانيت من الزلازل
من قبل ولكن لم يحدث الكثير على التوالي".
وأضاف "من غير المعتاد أن تشعر بأن الأرض تهتز على مدار 24 ساعة في اليوم لمدة أسبوع كامل. فهذا يجعلك تشعر بأنك صغير جدًا وبلا قوة أمام الطبيعة".
وقال أورفالدور أورورسون، أستاذ علم البراكين بجامعة أيسلندا
، إن المخاوف بشأن النشاط الأخير أمر مفهوم. "بالطبع هذا يقلق الناس.
وتابع "بالنسبة لهذه المنطقة، هذا في الواقع غير معتاد إلى حد ما، ليس بسبب نوع الزلازل
أو شدتها، ولكن لفتراتها. إنها مستمرة منذ أكثر من أسبوع الآن".