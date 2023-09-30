الأحد 01 أكتوبر 2023
توقيت مصر 18:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تزامنًا مع مؤتمر الحكومة.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

السعودية.. حبس طبيب تحرش بممرضة في مكان حساس

شاهد.. مي العيدان تهاجم انغام بعد كشف الأخيرة عن ابن لها من أب كويتي

فضيحة بالفيديو.. مسؤول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي بحضور الوزراء

المراهنة بالعملات المشفرة في البحرين: نصائح لضمان الربح

سقوط فستان هيفاء وهبى على المسرح.. وتغطي صدرها بيديها(فيديو)

يوسف منصور يفجر مفاجأة لأول مرة عن سوزان تميم

فضيحة داخل السجن.. أسير فلسطيني يمارس الجنس مع 5 مجندات إسرائيليات

شاهد.. مطعم في الكويت لتقديم لحم الخنزير والخمور لزبائنه

أول ظهور لعروسي العراق بعد مصرع 100 شخص في فرحهما.. ماذا قالا؟

الرحالة محمد المصري يكشف مفاجأة مع السلطات السعودية

Capture
الرحالة محمد المصري
السبت، 30-09-2023 02:49 م نسمه عبد الوهاب
كشف الرحالة محمد المصري، تفاصيل رحلته من مصر إلى السعودية لأداء فريضة العمرة، موضحا أنه وصل الأراضي السعودية منذ 4 أيام.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه موجود حاليا في منطقة تبوك بالمملكة، موضحا أنه بدأ رحلته من 13 يومًا ويتبقى أمامه نحو 20 يومًا.
وقال الرحالة محمد المصري، إن المسافة المتبقية ليست كبيرة، ولكنها تستغرق وقتًا كبيرًا نظرًا لحالة الجو المختلفة عما رآها في مصر، لافتا إلى أنه تم تكريمه في السعودية فور وصوله.

وأكد أن الرحلة صعبة ولكن في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء يهون، مشيرا إلى أنه يعتبر أول مصري حامل تأشيرة عمرة يدخل من ميناء نويبع.
وأردف الرحالة محمد المصري، أن المملكة العربية السعودية أصدرت قرارًا بفتح الباب أمام دخوله من ميناء ضبا وذلك باستثناء خاص له من الحكومة السعودية وبات متاحا لكل المصريين فيما بعد.


إقرأ ايضا

IMG-20231001-WA0004

شاهد.. مي العيدان تهاجم انغام بعد كشف الأخيرة عن ابن لها من أب كويتي

IMG-20231001-WA0001

فضيحة بالفيديو.. مسؤول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي بحضور الوزراء

Capture

سقوط فستان هيفاء وهبى على المسرح.. وتغطي صدرها بيديها(فيديو)