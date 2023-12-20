الديلر خطف الزبونة.. تفاصيل مطاردة على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية مسجل خطر بالسجن المؤبد، لاتهامه بخطف فتاة والشروع في قتل أمين شرطة بإطلاق النار عليه بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار وليد محمد الجلاد، والمستشار خالد خلف عبد اللطيف.

ترجع وقائع القضية رقم 47763 لسنة 2006 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد محاولة أحد العناصر الخطرة خطف والشروع فى قتل مستخدمًا سلاح نارى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ر.خ.ع" مسجل جنائيًا اتجار بالمخدرات، وإحراز الأسلحة النارية، ومن الأشخاص الخطرين بمنطقة الذراع البحرى بدائرة قسم شرطة العامرية.

ووفقًا لأوراق القضية، تقابلت المجنى عليها "ن.م.ع"، وبرفقتها صديقتها "ر.م.ع" لشراء مواد مخدرة من المتهم المذكور بطريق الإسكندرية الصحراوى بمنطقة محرم بك.

وتبين من التحقيقات أن المجنى عليها فوجئت بالمتهم يجذبها عنوة من ذراعها، وهددها بسلاح ناري "مسدس" واقتيادها إلى داخل السيارة، وانطلق مسرعًا على الطريق الصحراوى وتتبعتها صديقتها.

وبحسب التحقيقات، بتوقف السيارة بمنطقة كوبرى أبو الخير بالطريق المشار إليه، تمكنت المجنى عليها من النزول من السيارة والتوجه إلى الجانب الآخر للطريق والاستغاثة بالمارة.

وتصادف مرور سيارة أجرة يستقلها عددًا من الأشخاص توقفت لإنقاذها، ومن بينهم المجنى عليه "م.ص.ف" أمين شرطة، وتمكنت المجنى عليها من دخول السيارة الأجرة.

وأكدت التحقيقات أنه أثناء محاولة أمين الشرطة منع المتهم من خطف المجني عليها أطلق المتهم عليه عيار نارى من سلاحه فأصابه في قدمه اليسرى وفر هاربًا.

جرى نقل المجنى عليها والمجنى عليه إلى المستشفى لتلقى العلاج وتبين إصابة الأولى بكدمات والمجنى عليه الثانى بطلق ناري وجرى إخراجه من قدمه.

ألقي القبض على المتهم، وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها المتقدم.