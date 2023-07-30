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نادر سعد
الأحد، 30-07-2023 12:41 ص

 

أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الشعب غير معتاد على تخفيف الأحمال وكنا نعتقد أنه عهد وولى، ولم يكن أحد يتوقع أن يأتي هذا الصيف بهذا الشكل من السخونة، والدليل أن أمين عام الأمم المتحدة له تصريحات أنه لم يكن يتوقع ذلك.

 

وأضاف: تخفيف الأحمال سيستمر طوال شهر أغسطس، إلا إذا تحسنت احوال الطقس، وبالتالي يتم تخفيف الضغط على المازوت، والمشكلة، مشيرا إلى أن الوضع مختلف هذا العام عن العام الماضي، لأن الحرارة لم تكن مستمرة طوال الوقت.

 

وتابع سعد: سنزيد استيراد المازوت لتعويض الأمر، مشيرا إلى أن هناك قطاعات جماهيرية للعاملين في الدولة لن ينطبق عليهم العمل من المنزل، مثل الصحة والعاملين في قطاعات جماهيرية.

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