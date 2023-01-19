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الحكومة تستعد لتحويل جزيرة الوراق إلى مدينة جديدة بمواصفات عالمية

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جزيرة الوراق
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الخميس، 19-01-2023 11:45 ص

 

تبدأ الحكومة في تحويل جزيرة الوراق لمدينة الوراق الجديدة، حيث تستعد لتحويل الجزيرة الأكبر على نهر النيل لإحدى مدن الجيل الرابع.

 

ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى مركز تجاري بمعايير عالمية تبلغ مساحته 1516 فدانا، أي ما يعادل 6,35 كلم مربع، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 17.5 مليار جنيه.

 

ويشتمل مخطط تطوير الوراق "مناطق استثمارية وتجارية، ومنطقة إسكان متميز واستثماري، إلى جانب حديقة مركزية ومنطقة خضراء وثقافية وواجهة نهرية سياحية، وكورنيش سياحي".

 

ومن المقرر أن تحتوي أبراج مارينا حورس على فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية، وتمثل 12 تجمعا بنسبة بناء 20% من إجمالي المساحة المخصصة، فضلا عن إنشاء قاعة للمؤتمرات، وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط لطائرات الهليكوبتر.

 

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