الحكومة تحذر: غرامات على المواطنين ممن لا يرتدوا الكمامات
كورونا
الثلاثاء، 03-11-202012:16 صالمصريون ـ متابعات
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء ولجنة الأزمات الخاصة بفيروس كورونا، موضحًا أن رئيس الوزراء أكد أنه سيتم تطبيق غرامات على المواطنين مخالفي ارتداء الكمامة بعد حالة التراخي من المواطنين.
وقال "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن كل الأمور مطروحة ووارد جدا اتخاذ أي قرارات لمواجهة فيروس كورونا في حالة تزايد الأعداد، والتزام المواطنين قد يجنبنا مخاطر الإغلاق التي تضر بالاقتصاد خاصة لأصحاب المطاعم والمقاهي والأنشطة التي تتطلب تجمعات بشرية.
وتابع: "لم يعد الأمر يقتصر على أوروبا، ولكن بدأنا نجد هذه الموجة في المحيط الإقليمي لمصر، والتي تواجه أعداد اكبر مما شهدناه في الموجه الأولى فكان لابد من عقد هذا الاجتماع لإعادة تذكير المواطنين أن كورونا لم تنته في أوروبا أو في مصر مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية".