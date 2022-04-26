«التموين»: حذف من يمتلكون سيارة موديل أعلى من 2018

الثلاثاء، 26-04-2022
10:36 ص
وجهت وزارة التموين
والتجارة الداخلية، رسالة إلى بعض
المستفيدين من منظومة دعم
السلع والخبز على بون صرف الدعم
، بضرورة التوجه إلى مكتب
التموين
التابعين له لاستكمال البيانات بشأن امتلاكهم سيارة موديل أعلى من 2018.
وقررت التموين
، إتاحة مهلة خلال شهر أبريل لمن تظهر لهم
الرسالة لاستكمال بياناتهم قبل الاستبعاد من منظومة الدعم
أول مايو.
إجراءات الحفاظ على حصتك التموين
ية:
التقدم لمكتب التموين
بتظلم في الحالات الاتية:
- إذا كانت سيارتك مباعة ومسجل عقد بيعها أو توكيل بالشهر العقاري قبل
1/4/2022
- إذا كانت سيارتك تقسيط بقرض بنكي تقوم باحضار خطاب من البنك أو حفظ ملكية
من المرور
- سيارتك أصبحت غير موجودة بفعل حادث سابق تحضر محضر شرطة يثبت ذلك
- سيارتك هي مصدر دخل لك وأسرتك تحضر ما يثبت ذلك بمستند رسمي
- تعمل مندوب شركة أدوية والشركة والسيارة بالتقسيط لصالح العمل.. تحضر
مايثبت ذلك من الشركة
- سيارتك موديل أقدم من 2018 وظهرت لك الرسالة في بون الخبز تحتاج فقط خطابا
من المرور يثبت أنها موديل أقدم من 2018.