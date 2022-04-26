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«التموين»: حذف من يمتلكون سيارة موديل أعلى من 2018

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الثلاثاء، 26-04-2022 10:36 ص

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رسالة إلى بعض المستفيدين من منظومة دعم السلع والخبز على بون صرف الدعم، بضرورة التوجه إلى مكتب التموين التابعين له لاستكمال البيانات بشأن امتلاكهم سيارة موديل أعلى من 2018.
وقررت التموين، إتاحة مهلة خلال شهر أبريل لمن تظهر لهم الرسالة لاستكمال بياناتهم قبل الاستبعاد من منظومة الدعم أول مايو.
إجراءات الحفاظ على حصتك التموينية:

التقدم لمكتب التموين بتظلم في الحالات الاتية:

- إذا كانت سيارتك مباعة ومسجل عقد بيعها أو توكيل بالشهر العقاري قبل 1/4/2022
- إذا كانت سيارتك تقسيط بقرض بنكي تقوم باحضار خطاب من البنك أو حفظ ملكية من المرور
- سيارتك أصبحت غير موجودة بفعل حادث سابق تحضر محضر شرطة يثبت ذلك
- سيارتك هي مصدر دخل لك وأسرتك تحضر ما يثبت ذلك بمستند رسمي
- تعمل مندوب شركة أدوية والشركة والسيارة بالتقسيط لصالح العمل.. تحضر مايثبت ذلك من الشركة
- سيارتك موديل أقدم من 2018 وظهرت لك الرسالة في بون الخبز تحتاج فقط خطابا من المرور يثبت أنها موديل أقدم من 2018.
 

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