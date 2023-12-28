التصق بمؤخرتها.. شاب يتحرش بفتاة في سوبر ماركت فكانت نهايته صادمة (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة شاب التحرش بفتاة داخل محل بقالة خاص بها، في تشيلي.وأظهر الفيديو اقتراب الشاب من الفتاة حيث التصق بمؤخرتها، في محاولة للتحرش بها، لتقوم الأخيرة بصفعه على وجهه وركله، ثم أغلقت عليه باب المحل وذهبت.وبعدها دخل على الشاب مجموعة من الأشخاص قاموا بضربه ولكمه بقوة، بعدما طلبت منهم السيدة المساعدة، حسبما أبان الفيديو.وحاول الشاب الدفاع عن نفسه، ولكنه فشل في ذلك، ثم خرج باكيا خارج المحل وهو يتلقى اللكمات في مناطق متفرقة من جسده.