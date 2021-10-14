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التحقيقات تكشف مفاجاة في واقعة العثور على آلاف اللقاحات في ترعة

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الخميس، 14-10-2021 10:07 ص

كشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على كميات من لقاحات مضادة لفيروس كورونا ملقاة إلى جانب قناة ترعة مائية في إحدى قرى محافظة المنيا.
وأفادت التحقيقات بوصول السائق إلى مخازن الأدوية بمدينة المنيا في حالة ارتباك، محاولا إثارة مشكلة مع أفراد الأمن، الذين أكدوا على أنه تم احتوائه، ولم يخوضوا أي شجار معه.
كما تم التحقيق مع صيدلي وأمين مخزن، بتهمة الاختلاس والإضرار العمد بالمال العام، وتورطهما في واقعة العثور على اللقاحات الملقات.
وكشفت التحقيقات تضارب اقوالهما حول وجود عجز بالمخازن بواقع 18400 عبوة، وقد تم العثور على 13412 عبوة ملقاة إلى جانب قناة مائية في أبشاق، منتهية الصلاحية، لوجوب حفظها في درجات تبريد محددة، وتعرضها للعوامل الجوية التي أثرت على كفاءتها وفعاليتها، وفقدت كمية أخرى تقدر بـ 4988 عبوة من المخازن.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الكمية الملقاة تسلمها صيدلي مفوض من مديرية الصحة بالمنيا من هيئة المصل واللقاح بالقاهرة ضمن كمية أخرى، وقدمها إلى قائد سيارة تابعة لوزارة الصحة لنقلها إلى أمين مخازن المديرية، دون أن يستقل السيارة.
وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن الإهمال الجسيم من الصيدلي وأمين المخازن هو ما ترتب عليه كمية العجز بالمخازن.
 

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