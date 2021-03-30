التحقيقات تفجر مفاجأة عن والدة الطفلتين: ماتا بينما كانت الأم تمارس الرذيلة

الثلاثاء، 30-03-2021
03:25 م
المصريون
كشفت التحقيقات والتحريات، مفاجأة في واقعة العثور على طفلتين
وأم
هما وشخص
آخر في حالة إغماء داخل شقة بمنطقة شبرا الخيمة، حيث تبين وفاة
الطفلتين
بينما تم
إيداع السيدة والرجل الآخر العناية المركزة، بسبب تسرب غاز في الشقة.
وكشفت تحريات أجهزة الأم
ن بالقليوبية، أن الزوجة اعتادت خيانة زوجها مع
رجال آخرين بعد خروجه إلى العمل، وقالت التحريات إن العشيق والمتهمة تعرفا عن طريق
موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، وكان
يتردد على شقتها في غياب زوجها.
ذكرت التحريات والتحقيقات أيضًا أن المتهمين أقرا بذلك حيث تبين أنه في يوم
الحادث اتفقت المتهمة وعشيقها علي اللقاء في المنزل بعد خروج زوجها فتوجه العشيق
إلى شقتها لممارسة الرذيلة
معها إلا أنهما أصيبا باختناق بسبب تسريب الغاز كما
أصيبت طفلتيها وتوفيتا في الحال.
كانت النيابة العامة بشبرا الخيمة قد أم
رت في واقعة مصرع طفلتين
نتيجة تسرب
الغاز بشقتهما في شبرا الخيمة وإتهام والدتهما بالتسبب في الواقعة لأنها وقت
الحادث كانت تمارس الرذيلة
مع عشيقها، كما أم
رت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على
ذمة التحقيق بعد إتهام زوجها لها بالزنا والتسبب في وفاة
طفلتيهما.
وكانت المتهمة إصيبت باختناق وتم إيداعها العناية المركزة وعقب تحسن حالتها
الصحية تم التحقيق معها في نيابة شبرا الخيمة، وتقرر حبس عشيقها 4 أيام على ذمة
التحقيق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة كانت تمارس علاقة أثمة مع شخص
فتسرب الغاز مما أدى إلى مصرع الطفلتين
وإصابة المتهم وعشيقته باختناق ونقلهما
للمستشفى، وأم
رت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والاستعلام عن
الحالة الصحية لوالدة الطفلتين
للتحقيق معها.