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البنك الأهلي يرفع سعر الفائدة إلى 3%

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البنك الأهلي
الإثنين، 04-03-2024 11:10 ص


رفع البنك الأهلي المصري- أكبر بنك حكومي على مستوى قطاع المصرفي المصري- سعر الفائدة بنسبة 2% و3% على ثلاثة أنواع من حسابات التوفير، وهي العادي والمستقبل وأصحاب المعاشات، بداية من شهر مارس الجاري بعد مرور 30 يوما على قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2% في مطلع فبراير الماضي.
وبحسب من نشره البنك الأهلي المصري على موقعه الإلكتروني السبت، زاد سعر الفائدة على حساب التوفير العادي المقسم على شرائح إلى 8.5% و12.5% بدلا من 6.5% و9.5%.
وارتفع سعر الفائدة على حساب توفير المستقبل إلى 8.5% و8.75% بدلا من 6.5% و6.75%، فيما زاد حساب توفير المعاش إلى 12.5% بدلا من 9.5%.
كان البنك الأهلي رفع سعر الفائدة 1.5% على الودائع لأجل الشهر الماضي، و2% على القروض الشخصية بعد قرار البنك المركزي الأخير.
فيما لم يعلن بنك مصر عن تعديل أسعار الفائدة على حسابات التوفير للعائد الثابت أو الودائع لأجل لديه حتى كتابة هذا التقرير.

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