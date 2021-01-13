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البترول تعلن عن تخفيضات على سعر الوقود في هذا التوقيت

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 13-01-2021 12:42 م متابعات- أمينة عبد العال
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك لعقد الاجتماع الثالث لهم خلال الأشهر القليلة الماضية، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة لدعم القطاع السياحي وتحفيز الطيران، وذلك في ضوء التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة الحيوية، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة وتحفيز الطيران.
وصرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه في إطار دعم قطاع السياحة وتحفيز الطيران، تم الإعلان عن مبادرة جديدة تشمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 15 سنت للجالون الواحد بهدف المساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا على هذين القطاعين الحيويين، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من 21 يناير الجاري وحتى نهاية العام الحالي ، حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه .
ومن جانبه أشاد وزير السياحة والآثار بهذه المبادرة التي ستساهم بشكل إيجابي في زيادة الحركة السياحية إلى مصر من خلال تحفيز الشركات ومنظمي الرحلات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية، خاصة وأن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحي.
وقال وزير الطيران أن قطاع البترول من القطاعات السباقة التي تدعم باستمرار حركة الطيران من خلال تلك المبادرات ، فضلاً عن دوره الهام فى توفير وقود الطيران في جميع مطارات الجمهورية ، لافتاً إلى أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين القطاعات الثلاثة.
حضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.
 

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