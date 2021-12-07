الاتحاد الدولي يوجه صدمة لـ صلاح بعد خسارة الكرة الذهبية..ماذا يحدث؟

الثلاثاء، 07-12-2021
01:15 م
وجه الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، صدمة جديدة للنجم المصري محمد صلاح
لاعب ليفربول
الإنجليزي، باستبعاده من التشكيل المثالي لعام 2021.
وجاء التشكيل الأفضل في العالم لعام 2021 كالتالي:
حراسى المرمى: جانلويجي دوناروما
خط الدفاع أشرف حكيمى - ليوناردو
بونوتشي - روبن دياز- ألفونسو ديفيز
خط الوسط: جورجينو - كيفين دي بروين - ليونيل ميسي.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو -
روبرت ليفاندوفسكي - كيليان مبابي.
يذكر أن محمد صلاح
تلقى صدمة “مؤخرا” باحتلاله المركز السابع في سباق جائزة
الكرة الذهبية 2021.
وتوج ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان بجائزة الجائزة الذهبية للمرة
السابعة في تاريخه، وحل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ ثانيا، وجورجينو لاعب
تشيلسي ثالثا، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد رابعا، ونجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي
خامسا، وكريستانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد سادسا.