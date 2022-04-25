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الإحصاء يعلن عدد سكان مصر: يساوي 15 دولة أوروبية و14 دولة عربية

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الإثنين، 25-04-2022 12:39 م


أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر بالداخل الآن، والذي سجل اليوم 103 ملايين و250 ألف نسمة، وهو يساوي عدد سكان 15 دولة أوروبية عام 2050.
وأوضح الجهاز أن عدد سكان الـ 15 دولة أوربية بلغ أيضا 103 مليون نسمة، وهي بلجيكا 12.4 مليون نسمة، السويد 11،9 مليون نسمة، التشيك 10،8 مليون نسمة، سويسرا 10.3 مليون نسمة، النمسا 9.7 مليون نسمة، المجر 9،3 مليون نسمة، اليونان 9 مليون نسمة، الدنمارك 6،4 مليون نسمة، النرويج 6.3 مليون نسمة، بلغاريا 5.8 مليون نسمة، فنلندا 5،4 مليون نسمة، كرواتيا 3،4 مليون نسمة، أستونيا 1.3 مليون نسمة، لوكسمبرج 0،8 مليون نسمة، أيسلندا 0،4 مليون نسمة.
ويساوي عدد سكان مصر الآن عدد سكان 14 دولة عربية في عام 2050، وهي (جنوب السودان 20 مليون نسمة، الأردن 13.9 مليون نسمة، تونس 12،7 مليون نسمة، الإمارات 10.3 مليون نسمة، ليبيا 9.6 مليون نسمة، موريتانيا 9 مليون نسمة، فلسطين 8.7 مليون نسمة، لبنان 6.5 مليون نسمة، عمان 6.4 مليون نسمة، الكويت 5.9 مليون نسمة، قطر 3.8 مليون نسمة، البحرين 2 مليون نسمة، جزر القمر 1.5 مليون نسمة، جيبوتي 1.3 مليون نسمة).
 

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