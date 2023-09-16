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الأرصاد تكشف حقيقة عودة عاصفة التنين إلى مصر

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العاصفه
السبت، 16-09-2023 12:41 م نسمه عبد الوهاب
بعد مرور 4 سنوات عن حدوثها للمرة الأولى، عاد الحديث من جديد عن العاصفة التنين، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حدوثها مع قدوم فصل الخريف.

وبحسب الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، فأنه لا يمكن التنبؤ إذا كانت عاصفة التنين سوف تعود مرة أخرى إلى مصر أم لا، موضحا أن معدل الأمطار في هذا الخريف أعلى من السنوات الماضية.
وأشار شاهين، إلى أن فصل الخريف لم يدخل موعده الطبيعي، لكن دخل مبكرًا هذا العام ومن المتوقع أن نسبة الأمطار ستكون زائدة عن السنوات الماضية.
حقيقة ظهور عاصفة التنين في مصر

الدكتورة إيمان شاكر عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن توقعات وصول عاصفة التنين لـ مصر قريبا، موضحة أن العاصمة المدمة جاءت مصر في مارس 2020، والتي اشتدت على بعض المناطق.


وقالت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع الإعلامية رشا مجدي، مذيعة برنامج صباح البلد المذاع عبر قناة ' صدى البلد'، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع حدوث منخفضات عنيفة في منقطة البحر المتوسط خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن ذلك الأمر ليس بالضرورة أن يؤثر البلاد المصرية.
 معدلات الأمطار
وتابعت شاكر، أنه من المتوقع حدوث معدلات أمطار غزيرة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن فصل الخريف من المقرر أن يبدأ 23 الشهر الجاري من 2023.

وأردفت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار الغزيرة تحدث في المناطق الجبلية، مثلما كان يحدث في السنوات الماضية بمحافظة الإسكندرية وعدد من المدن الساحلية الأخرى.
وذكرت أن خلال عاصفة دانيال وصلت سرعة الرياح في ليبيا لـ  80 كيلو متر في الساعة، مع ارتفاع الموج في البحر على السواحل اليبية  إلى 8 أمتار، ذلك ما دفع الجعات الرقابية لإغلاق جميع الموانئ على السواحل الليبية.
وأكدت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن كميات الأمطار تراوح بين 150 و200 مللي وفي مدينة البيضاء وصلت لـ 414 مللي، بينما اتجهت بقايا العاصفة إلى الحدود الغربية المصرية
وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من حالة الطقس خلال 2023، بفعل تأثر العالم بظاهر النينو والاحتباس الحراري، وهو ما تجلى واضحًا في موجات الحر الشديدة هذا الصيف، إذ سجل شهر يوليو الماضي أعلى درجات حرارة على كوكب الأرض.


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