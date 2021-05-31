استمرار المعركة.. اللجنة الأوليمبية تطارد مرتضى منصور

الإثنين، 31-05-2021
05:01 م
محمد فضل
قرر مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية بشكل رسمي تكليف الشئون القانونية بالاستئناف على حكام القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار إيقاف مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك
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واستقر مسئولو مجلس الأولمبية بالإجماع بقيادة هشام حطب على أخذ كافة درجات التقاضي الخاصة بالطعن على حكم القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار إيقاف مرتضى منصور
من قبل الأولمبية .
ومن المقرر أن تصدر اللجنة الأولمبية اليوم بيان رسمي توضح فيه تفاصيل تحركاتها بشأن حكم إلغاء إيقاف مرتضى منصور
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كانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أمس الأحد، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك
السابق مرتضي منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك
أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وغرّمت اللجنة مرتضى منصور
رئيس الزمالك
المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك
بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك
الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".
واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك
شكلت "خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك
المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك
، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين.