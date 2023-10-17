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استدرجها واعتدى عليها.. كشف غموض اختفاء طالبة الشرقية

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ارشيفية
الثلاثاء، 17-10-2023 10:29 ص

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب ( طالبة - مقيمة بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية
بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالشرقية بالعثور على جثة المتغيبة بدائرة المركز وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب سن 15- مقيم بدائرة المركز) وتم ضبطه وقرر بإرتكاب الواقعة وقيامه بإستدراج المجنى عليها لمسكنه مُستغلاً تواجده بمفرده وقام بالتعدى عليها وطعنها بسكين فأودى بحياتها وتخلص من جُثتها بمكان العُثور.
وتم إيداعه بإحدى دور الرعاية والتنسيق مع الجهات المختصة لإعداد التقارير الخاصة بحالة المتهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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