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"اختبأ في سوهاج بمنزل خالته".. القبض على كروان مشاكل

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"اختبأ في سوهاج بمنزل خالته".. القبض على كروان مشاكل

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إنجي ومشاكل
الإثنين، 04-12-2023 10:36 ص

كشفت التحريات الأولية تفاصيل القبض على كروان مشاكل بطل فيديو المطبخ المخل بالآداب مع "الإعلامية إنجي"، عقب هروبه واختبائه في إحدى المناطق بمحافظة سوهاج، بعد نشره مقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور رفقة المذيعة المغمورة التي تدعى إنجي حمادة.
وأضافت التحريات أن التيك توكر كروان مشاكل أختبأ فى منزل خالته شادية، في قرية عرب بخواج بمركز طهطا محافظة سوهاج، وبتفتيش المنزل تبين وجوده بداخله وألقي القبض عليه.
وشكلت مباحث طهطا فريق بحث نجح في إلقاء القبض على كروان مشاكل صاحب فيديو المطبخ رفقة المذيعة المغمورة أنجي حمادة في وضع خليع.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحمد المعروف بكروان مشاكل، بطل فيديو المطبخ الذي ظهر مع المتهمة إنجي حمادة في وضع يحرض على نشر الفسق والفجور، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري.
وفى وقت سابق شكلت الأجهزة الأمنية مأمورية خاصة، لإلقاء القبض على كروان مشاكل صاحب فيديو المطبخ مع المذيعة المغمورة إنجي حمادة في وضع خليع. 
وكانت أصدرت جهات التحقيق قرارا بضبط وإحضار التيك توكر كروان مشاكل، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، والتحريض على أعمال منافية للآداب.

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