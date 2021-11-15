احذر.. أطعمة قد تسبب الموت إذا تناولتها مع الموز

الإثنين، 15-11-2021
10:16 ص
أثبتت عدد من الدراسات الحديثة، أن الموز يتحوّل من فاكهة لذيذة ومفيدة إلى
فاكهة مضرة في حالة تناوله مع بعض الأطعمة
.
وبحسب خبراء، فإن الأطعمة
التي يجب عدم تناولها مع الموز تتضمن الآتي:
1- البطاطا: إذا
تناولت البطاطا مع الموز، ستلاحظ بأنك أُصبت بعسر الهضم، بسبب بقائهما فترة كبيرة
في المعدة، مما يتسبب في حالات التسمم المزمن والإنتفاخ.
2- البطيخ
: عند
تناول البطيخ
مع الموز يتفاعلا سويًا ويزداد تركيز أيونات البوتاسيوم في الدم، مما
يتسبب في ضعف عضلة القلب متسببًا في الوفاة، بالإضافة إلى الإصابة بآلام المفاصل
والفشل الكلوي.
3- الألبان: ينصح
بعدم تناول الموز
مع جميع أنواع الألبان لأنها تسبب مشاكل كبيرة في الجهاز الهضمي
كالإصابة بعسر الهضم، بالإضافة إلى تسببه في الإصابة بأمراض الطحال.