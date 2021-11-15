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احذر.. أطعمة قد تسبب الموت إذا تناولتها مع الموز

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موز
Native
الإثنين، 15-11-2021 10:16 ص

أثبتت عدد من الدراسات الحديثة، أن الموز يتحوّل من فاكهة لذيذة ومفيدة إلى فاكهة مضرة في حالة تناوله مع بعض الأطعمة.
وبحسب خبراء، فإن الأطعمة التي يجب عدم تناولها مع الموز تتضمن الآتي:
1- البطاطا: إذا تناولت البطاطا مع الموز، ستلاحظ بأنك أُصبت بعسر الهضم، بسبب بقائهما فترة كبيرة في المعدة، مما يتسبب في حالات التسمم المزمن والإنتفاخ.
2- البطيخ: عند تناول البطيخ مع الموز يتفاعلا سويًا ويزداد تركيز أيونات البوتاسيوم في الدم، مما يتسبب في ضعف عضلة القلب متسببًا في الوفاة، بالإضافة إلى الإصابة بآلام المفاصل والفشل الكلوي.
3- الألبان: ينصح بعدم تناول الموز مع جميع أنواع الألبان لأنها تسبب مشاكل كبيرة في الجهاز الهضمي كالإصابة بعسر الهضم، بالإضافة إلى تسببه في الإصابة بأمراض الطحال.
 

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