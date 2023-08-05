احذره.. لهذه الأسباب نصاب بمشاكل القولون العصبي

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أسباب زيادة الإصابة بمتلازمة القولون العصبي
السبت، 05-08-2023 01:32 م نسمه عبد الوهاب
تعتبر متلازمة القولون العصبي من الاضطرابات الشائعة التي تصيب المعدة والأمعاء، وتشمل أعراض المرض تقلصات وألم في البطن وانتفاخ وغازات وإسهال أو إمساك أو كليهما. 

أسباب الإصابة بمتلازمة القولون العصبي
وتحتاج متلازمة القولون العصبي علاج طويل المدى؛ حيث إنها حالة مرَضية مزمنة، وتظهر أعراض شديدة على عدد قليل فقط من المصابين بمتلازمة القولون المتهيج.


 ويتمكن البعض من السيطرة على أعراض القولون العصبي من خلال الالتزام بنظام غذائي ونمط حياة متوازن، وتجنُّب التعرض للتوتر. ويمكن علاج الأعراض الأكثر شدة عن طريق الأدوية والاستشارة الطبية.
لا تُغيِّر متلازمة القولون العصبي من طبيعة أنسجة الأمعاء، ولا تزيد من احتمال إصابتك بسرطان القولون والمستقيم، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.


ولا يُعرف السبب المحدد للإصابة بمتلازمة القولون العصبي، ولكن من العوامل التي قد تؤدي دورًا في الإصابة به ما يلي :
_ تقلصات عضلية في الأمعاء؛ حيث تبطَّن جدران الأمعاء بطبقات من العضلات تنقبض أثناء تحريكها الطعام عبر السبيل الهضمي، ويمكن أن تُسبب الانقباضات القوية التي تستمر لفترة أطول من المعتاد امتلاء البطن بالغازات وحدوث انتفاخ وإسهال، إلا أن الانقباضات الضعيفة يمكنها أن تؤدي إلى إبطاء مرور الطعام وتصلُّب البراز وجفافه.

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