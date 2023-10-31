ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصور عارية في أحضان صديقها

الثلاثاء، 31-10-2023
01:03 م
أثارت جنا عمرو دياب
، استفزاز الجمهور بعد ظهورها بصحبة صديقها في أحدث إطلالة لها ارتدت فيها ملابس مثيرة وجريئة.
ونشرت جنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أريد أن أصبغ شعري أحمر".
وجاءت تعليقات الجمهور، منتقدة لها ومهاجمة لوالدها الفنانعمرو دياب
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كانت جنا عمرو دياب
، أعلنت مؤخرا عن توقيعها عقد عمل ستنطلق من خلاله في مسيرتها المهنية بعالم الموسيقى، وعلقت: "لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي، متحمسة، أحبكم يا رفاق ولا أستطيع الانتظار لمشاركة موسيقاي مع الجميع وبدء مسيرتي المهنية".
جنا هي ابنة "الهضبة" عمرو دياب
، إذ أنجب 4 أبناء.. الأولى هي نور من الفنانة شيرين رضا قبل انفصالهما، ثم زواجه من زينة عاشور، لينجبا "كنزي وجنا وعبدالله".