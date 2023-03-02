الخميس 02 مارس 2023
توقيت مصر 19:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ابنة شيرين تثير ضجة بفيديو من الحمام بملابس مثيرة

كريدي سويس: الدولار يقفز لـ 35 جنيهًا بعد أيام

الكيلو بـ 160 جنيه.. هلع في المنصورة بعد اكتشاف كارثة اللحوم الرخيصة

انفعال الخطيب على سيد عبدالحفيظ.. شوبير يكشف ما حدث

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

4 فتيات وشابان يحصلون على الجنسية الإسرائيلية والحكومة تتخذ قرارًا حازمًا

فيديو لولي عهد السعودية مع شقيقه ينال إعجاب المغردين.. شاهد ماذا فعل

بسبب ضيق الحال.. رسالة تفطر القلوب من لبناني لديه أطفال قبل انتحاره

زوجة نتنياهو تبكي بعدما حاصرها محتجون داخل الكوافير والشرطة تنقذها

السعودية تعلن إقامة حد الحرابة على 4 مواطنين ارتكبوا جريمة شنيعة

ADS
 

ابنة شيرين تثير ضجة بفيديو من الحمام بملابس مثيرة

Capture
ابنة شيرين
Native
Teads
الخميس، 02-03-2023 02:00 م

 

أثارت هنا الفقي ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلًا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بطبيق "تيك توك".

 

وظهرت هنا في الفيديو وهي تغني داخل "الحمام" مرتدية ملابس مثيرة، مما عرضها لانتقادات من بعض الجمهور.

 

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو كالتالي: أخطر سن ومحتاج رقابة، نفسي أعرف بابا فين، يارب تفوقي يا شيرين، كله منك يا حسام، ماما فين، الأم لاهيه بحسام طيب الأب فينه".

 

ومن ناحية أخرى أرسلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر محاميها حسام لطفي، إنذارا قضائيا، الثلاثاء الماضي، إلى شركة روتانا، تطالبها بإرسال مندوبيها لتسلم أغاني ألبومها الجديد.

 

شيرين، أكدت في الإنذار، انتهائها من وضع اللمسات النهائية على أغاني الألبوم، يوم الأربعاء الماضي 15 فبراير، وطالبت الشركة بتحديد موعد تسلم الألبوم من مكتب محاميها، مع بداية خطة التسويق والدعاية والإعلان.

 

 شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

إقرأ ايضا

تنزيل

الكيلو بـ 160 جنيه.. هلع في المنصورة بعد اكتشاف كارثة اللحوم الرخيصة

761009_0

انفعال الخطيب على سيد عبدالحفيظ.. شوبير يكشف ما حدث

1873488_0

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبانيه اليوم