ابنة شيرين تثير ضجة بفيديو من الحمام بملابس مثيرة





أثارت هنا الفقي ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلًا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بطبيق "تيك توك".

وظهرت هنا في الفيديو وهي تغني داخل "الحمام" مرتدية ملابس مثيرة، مما عرضها لانتقادات من بعض الجمهور.

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو كالتالي: أخطر سن ومحتاج رقابة، نفسي أعرف بابا فين، يارب تفوقي يا شيرين، كله منك يا حسام، ماما فين، الأم لاهيه بحسام طيب الأب فينه".





ومن ناحية أخرى أرسلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر محاميها حسام لطفي، إنذارا قضائيا، الثلاثاء الماضي، إلى شركة روتانا، تطالبها بإرسال مندوبيها لتسلم أغاني ألبومها الجديد.

شيرين، أكدت في الإنذار، انتهائها من وضع اللمسات النهائية على أغاني الألبوم، يوم الأربعاء الماضي 15 فبراير، وطالبت الشركة بتحديد موعد تسلم الألبوم من مكتب محاميها، مع بداية خطة التسويق والدعاية والإعلان.