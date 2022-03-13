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إيرانية واعدت أمريكيًا داخل فندق وأثناء معاشرتها كانت الصدمة(صور)

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الأحد، 13-03-2022 12:46 م

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة أمريكية من أصول إيرانية تدعى نيكا نيكوبين في ولاية لاس فيغاس طعنت صديقاً في فندق كانت واعدته فيه.
وتعاهد الرجل الضحية مع المرأة المتهمة عبر تطبيق للمواعدة، وبعد أن طلبت من الرجل تعصيب عينيه، وبعدما وافق سددت إليه طعنة بآلة حادة قرب رقبته، بحسب ما أفادت "أسوشييتد برس".
واستطاع الرجل بعد الطعن دفع المتهمة بعيدا عنه والهروب خارج الغرفة للاتصال بالطوارئ، بحسب ما بين تقرير الشرطة.
واعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة مبررة فعلتها بأنها فعلت ذلك انتقاما من القوات الأمريكية على مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة عام 2020 في العراق.
وكشفت المعلومات أن المتهمة البالغة من العمر 21 عاماً، اتهمت بالشروع في القتل والضرب بسلاح مميت والسطو.



 

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