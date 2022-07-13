إيرادات أفلام العيد.. «كيرة والجن» يتصدر وتامر حسني يسبق محمد إمام

الأربعاء، 13-07-2022
01:58 م
يتنافس على إيرادات شباك تذاكر موسم أفلام
عيد الأضحى السينمائي
2022، 3 أفلام
، وهي "كيرة والجن
" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز،
"بحبك" للنجم تامر حسني
، و"عمهم" للنجم محمد إمام.
إيرادات أفلام
عيد الأضحى 2022
وحصدت أفلام
عيد الأضحى مجتمعة إيرادات بلغت 69,508,189 خلال
أسبوع العيد، وجاء توزيعها على النحو التالي:
إيرادات فيلم كيرة والجن
تصدر فيلم "كيرة والجن
" إيرادات شباك التذاكر،
بعد تحقيقه إيرادا بلغ 34,087,383 في الأسبوع الماضي، ليبلغ إجمالي إيراداته
53,267,712، حيث تم طرحه في دور العرض يوم 30 يونيو الماضي.
"كيرة والجن
" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد،
بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، هدى المفتي، أحمد مالك، علي قاسم،
تامر نبيل، ولارا إسكندر وغيرهم.
إيرادات فيلم بحبك
وجاء فيلم "بحبك" في المركز الثاني في شباك التذاكر،
محققا 19,462,446 الأسبوع الماضي، حيث تم طرحه يوم 7 يوليو الجاري.
"بحبك" تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني
، ويشاركه
في البطولة هنا الزاهد وهدى المفتي ومدحت تيخا ومجموعة كبيرة من الفنانين، إنتاج حسام
حسني.
إيرادات فيلم عمهم
وجاء فيلم عمهم في المركز الثالث، بتحقيقه إيرادا بلغ
15,958,360 الأسبوع الماضي، حيث تم طرحه يوم 7 يوليو الجاري.
"عمهم" تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي،
بطولة محمد إمام، أيتن عامر، رياض الخولي، سيد رجب، محمد سلام، الشحات مبروك، محمد
لطفي، هدى المفتي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.