إغلاق كوبري الجيزة 3 أيام استعدادًا لهطول الأمطار

الخميس، 21-10-2021
10:57 ص
أعلنت محافظة الجيزة، استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة
الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة
المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى
معدلات الأمن والسلامة علي الكوبري في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء
وموسم هطول.
وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي
لكوبري الجيزة
المعدني من أعلي بواقع غلق عدد " ١ " حارة مرورية فقط ولمدة
٣ أيام ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح يوم الخميس الموافق ٢١ / ١٠ /٢٠٢١ حتي الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق ٢٣
/ ١٠ / ٢٠٢١ علي أن تكون الأعمال علي مدار " ٢٤ " ساعة علمآ بأنه ستتم أعمال
الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .