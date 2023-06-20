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إعلامية شهيرة تثير الجدل: "ربنا خلقنا من غير هدوم ولن يحاسبنا على خلعها"

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ارشيفية
الثلاثاء، 20-06-2023 01:41 م

أثارت المذيعة وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات جريئة في آخر لقاء تلفزيوني أجرته لتصدم الجمهور العربي.

 

ووصفت جويل، خلال استضافتها في برنامج "كتاب الشهرة" على قناة "الجديد" اللبنانية، نفسها بأنها "مؤمنة"، معتبرة أن الله خلق الإنسان دون ملابس ولن يجازي خلقه على ما يرتدونه.

 

وقالت: "لكل من لا يعرفني جيدا، أنا مؤمنة جدا، والله ين يجازيني لأنني أرتدي هذا الفستان لأنه خلقنا بلا هدوم".

 

وتابعت: "ممكن أرتدي ملابس تغطيني من فوق لتحت لكن نيتي غير حميدة وتصرفاتي سيئة ونظرتي للآخرين غير جيدة، لا أؤمن أن الله لن يقف معنا إذا لبسنا لبس معين، أنا أؤمن أن الله معنا دائما".

خلال اللقاء، تطرقت جويل للحديث عن طلاقها من زوجها الأول، وقالت: "كان في أمور غير جيدة في علاقتنا، من شهر العسل زرت دكتورة عامة أرسلتني لطبيب نفسي".

 

ورأت جويل أنها شخصية مرتبطة بدينها ومؤمنة، ورفضت تغيير دياناتها لو عاد بها الزمن وطلب منها زوجها ذلك، إذ كانت سترفض أن تتزوج به لأنها تعتبر أن "الدين مش بالغصب أو الفرض".

 

وكشفت خبيرة التجميل أنها لا تملك منزلا حاليا وتسكن بالإيجار، وأوضحت: "لا أملك بيتا، لأنني بدأت من الصفر ولم أقطف الأموال من الشجر".


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