إصابة وحيد حامد بأزمة قلبية مفاجئة ونقله إلى المستشفى

الخميس، 31-12-2020
06:56 م
محمد فضل
أصيب السيناريست الكبير وحيد حامد
، اليوم الخميس، بأزمة
قلبية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.
ويعاني الكاتب الكبير، من مشاكل صحية في القلب والرئة،
ويتلقى العلاج المكثف خلال الفترة الأخيرة.
ويرافق وحيد حامد
، الذي يتواجد بأحد المستشفيات الخاصة في
منطقة المهندسين، ابنه الكاتب مروان حامد.
ووضع وحيد حامد
، تحت الملاحظة الطبية بغرفة العناية
المركزة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة؛ للوقوف على طبيعة الأزمة بشكل عام.
وتتكتم أسرة وحيد حامد
على أنباء وعكته الصحية وعدم تسريب
الأمر لوسائل الإعلام؛ حفاظا على حالته النفسية.
وكان آخر ظهور للسيناريست وحيد حامد
، في افتتاح فعاليات الدورة
42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نال تكريما عن مشواره الكبير، بتسلمه درع
جائزة الإنجاز الإبداعي، وسط حالة بكاء وتأثر من عدد كبير من الفنانين بسبب كلمته
المؤثرة التي بدى فيها وكأنه يودع محبيه.