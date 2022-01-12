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إصابة أشهر ممثلة إباحية بمرض عجز الأطباء عن تشخيصه

jenna-jameson-lior-bitton-s-relationship-changed-lot-last-few-years
جينا جيمسون
Native
Teads
الأربعاء، 12-01-2022 09:58 ص

أصيبت عارضة الأزياء وممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية جينا جيمسون بمرض نادر يمنعها من المشي، وعجز الأطباء في البداية عن تشخصيها.
ونشرت جينا جيمسون عبر حسابها على تطبيق انستجرام فيديو توضح فيه حقيقة مرضها بعد إجراء الفحوصات اللازمة، وحصولها على الإجابات التي كانت مبهمة في البداية.
وقالت جينا جيمسون إنه مصابة بمتلازمة تسمي "جيلان باريه"، وهي حالة طبية نادرة يُهاجم فيها الجهاز المناعي الأعصاب، وعادة ما تظهر الأعراض الأولى على هيئة نخز في الأطراف وضعف ينتابها.
لا يعرف الأطباء السبب الدقيق وراء الإصابة بمتلازمة جيلان باريه، لكن أبلغ ثلثا المرضى عن أعراض العدوى في الأسابيع الستة السابقة، وتشمل هذه الأعراض عدوى الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي أو فيروس زيكا.
وقالت جينا جيمسون في الفيديو إنها تعمل حاليا على حل هذه المشكلة الصحية النادرة، معبرة عن تقديرها لجمهورها الذي حرص على الاطمئنان على حالتها عبر الرسائل الخاصة.
 

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