إزاي تجيب 60 من 60 في الفيزياء.. شاهد نصائح أوائل الثانوية العامة

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الطالبة ندى محمود
السبت، 10-06-2023 04:45 م نسمه عبد الوهاب
قالت الطالبة ندى محمود من أوائل الثانوية العامة، أن مادة الفيزياء هي عقدة الطلبة في الثانوية العامة والمشكلة في مادة الفيزياء أن الناس بتخاف منها لما تغلط في الحل

وتابعت ندى محمود خلال لقائهم في برنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامي "أحمد فايق"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الطلاب فاهمين الموضوع غلط، قائلة: "وارد جدا وطبيعي بعد ما نذاكر درس ونيجي نحل عليه نغلط وهذا الأمر طبيعي"، مؤكدة أن الذي جعلها تحصل على الدرجة النهائية في مادة الفيزياء أنها كانت تخطئ كثيرا لكنها كانت تتعلم من أخطائها لازم

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