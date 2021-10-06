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إذا كنت تعاني من آلام في الظهر في هذه الأوقات فأنت مصاب بالسرطان

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Native
الأربعاء، 06-10-2021 11:22 ص

تختلف أسباب آلام الظهر على نطاق واسع، لكن بعض أعراض هذه الحالة الصحية قد تشير إلى أن الألم ناتج عن شيء أكثر خطورة.
ومن العلامة الأخرى على أن آلام الظهر يمكن أن تنشأ من السرطان، هي الألم الذي ينشط في الليل وفي الصباح ولكنه نادرا ما يكون ملحوظا خلال النهار.
وقال موقع “هارفارد هيلث” أن “آلام الظهر ثابتة وقد تزداد سوءا عند الاستلقاء، وقد يزداد الخدر أو الضعف أو الوخز في الساقين، سوءا ، وإذا انتشر السرطان إلى الأعصاب الشوكية التي تتحكم في المثانة والأمعاء، فقد يكون هناك سلس في الأمعاء أو المثانة”، بحسب روسيا اليوم.

ويمكن أن يعود السبب الآخر المحتمل لآلام أسفل الظهر، إلى سرطان العظام، والذي يبدأ على شكل مضض (هو ألم أو عدم راحة في منطقة ما من الجسم، يحدث عند لمس المنطقة المصابة) تتطور تدريجيا إلى ألم مستمر.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية: “إن الألم الناجم عن سرطان العظام يبدأ عادة بالشعور بمضض في العظام المصابة. ويتطور هذا تدريجيا إلى وجع مستمر أو وجع يأتي ويختفي، ويستمر في الليل وعند الراحة. ويمكن أن يتأثر أي عظم، على الرغم من أن سرطان العظام يتطور غالبا في العظام الطويلة للساقين أو أعلى الذراعين”.

وتشير الهيئة الصحية البريطانية إلى أن آلام الظهر التي تنجم عن السرطان غالبا ما تكون مصحوبة بانتفاخ واحمرار حول العظام المصابة.
 

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