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إجراء عاجل من نقابة الإعلاميين بشأن ياسمين عز

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ياسمين عز
الثلاثاء، 21-11-2023 11:06 ص


توجهت الإعلامية ياسمين عز إلى مقر نقابة الإعلاميين بجاردن سيتي، وذلك لتقديم أوراق تقنين أوضاعها القانونية وحصولها على عضوية النقابة.
وأعرب نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة عن ترحيبه بهذه الخطوة وقال إنها بداية لمزيد من التعاون مع قناة إم بي سي مصر لتقديم رسالة إعلامية هادفة وصادقة للمتلقي العربي والمصري.
وقال نقيب الإعلاميين إن قناة إم بي سي مصر هي إحدى الوسائل الإعلامية المهمة للمشاهد المصري وهي شريك أساسي وقوي في المنظومة الإعلامية المصرية.
وأكد مصدر مسئول بقناة إم بي سي أن القناة تحرص دائما علي التواصل مع الموسسات والهيئات الإعلامية المصرية وتقدر الدور الذي تلعبه نقابة الإعلاميين في ضبط المشهد الإعلامي بجانب حفاظها علي حقوق أعضائها.

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