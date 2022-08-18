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أول قرار من النيابة ضد السائق المتسبب في حادث وزير التنمية المحلية

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الحادث
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الخميس، 18-08-2022 03:08 م

أمرت النيابة العامة بحبس قائد سيارة نقل ثقيل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لتسببهِ برعونتِهِ وإهمالِهِ وعدم احترازِهِ في إصابة وزير التنمية المحلية وستةٍ مِن أفراد رَكبهِ بعد قطعهِ لطريق الركْبِ في محاولةٍ لانتقالهِ إلى الجانب الآخر من الطريق.

ذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الخميس، أنها تلقت إخطارًا من الشرطة يومَ الثلاثاء الموافق السادس عشر من الشهرِ الجاري بوقوع حادث تصادُمٍ بين ركبِ الوزير وسيارة نقل ثقيل.

وفور تلقي النيابة العامة للإخطار باشرت تحقيقها، وانتقلت لسؤال المصابين بالمستشفى، وعاينت موقع الحادث للوقوف على آثاره وسؤال شهود الواقعة.

وأسفرت المعاينة عن وقوع الحادث نتيجة محاولةِ قائد السيارة النقل الانتقال إلى الجانب الآخر من الطريق متجاوزًا الحاجز الخرساني الفاصل بين الاتجاهين، فاصطدمت سيارات الركب بالسيارة النقل، وقد أكد مرافقو السيد الوزير -وهو ما انتهت إليه تحريات جهة البحث- وقوعَ الحادث وفق هذا التصوّر.

وبإلقاء القبض على قائد السيارة النقل استجوبته النيابة العامة فيما هو منسوبٌ إليه مِن تسبُّبِهِ بإهمالهِ و رعونتهِ وعدم احترازِهِ بإصابة السيد الوزير وستة مِن أفراد ركبهِ، وقيادتِهِ المركبةِ دون رخصة قيادة، فأقر بمحاولتهِ تجاوز الحاجز الخرساني على نحوِ ما أكد شهود الواقعة، مِمّا نتج عنهُ وقوع الحادث، فأمرت النيابة العامة بحبسِهِ احتياطيًّا على ذمة التحقيق، وعرضِهِ على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدِّرة، وجارٍ استكمال التحقيق.
 

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