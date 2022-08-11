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أول فيديو للحظة مقتل فتاة الشرقية على يد زميلها في مدخل عمارة

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الخميس، 11-08-2022 09:21 ص
وثق مقطع فيديو لحظة احتجاز الأهالي للطالب إسلام محمد قاتل زميلته فتاة الشرقية سلمى الشوادفي في مصر طعناً بالسكين عقب ارتكابه الجريمة.

وظهر الشاب خلال الفيديو الذي وثقة الأهالي، ممسكاً بالسكين ويردد أنه صرف عليها 50 ألف جنيه وفي النهاية تخلت عنه، بينما أغلق الأهالي بوابة العمارة على الشاب، فيما ظهرت جثة الفتاة "سلمى" مستلقية على الأرض في مدخل العمارة.

وأبان الفيديو محاولات الجيران والمارة الإمساك بالمتهم وانتزاع السكين منه.

وبينت تحقيقات أجهزة الأمن أن المجني عليها، سلمى محمد بهجت (20 عاماً) والمتهم إسلام محمد فتحي محمد (20 عام) تقابلا في ممر عمارة زيدان بالزقازيق وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بطعن الفتاة بسكين عدة مرات حتى لفظت أنفاسها وسط ذهول المارة وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة.

واعترف القاتل إنه يحب الفتاة وكان ينوي الزواج منها ولشدة حبه لها رسم لها صورة ووشماً على صدره ويديه، مضيفاً أنها تخلت عنه ورفضت الارتباط به لذلك قرر قتلها.

كما أشار إلى أنه سدد 15 طعنة لها من الأمام بخلاف طعنتين من الخلف، وتركها مضرجة بدمائها، ثم لاذ بالفرار قبل ضبطه من جانب قوات الأمن.
 

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