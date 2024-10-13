أول فيديو.. لحظة تصادم قطارين في المنيا وسقوط عربتين في ترعة الإبراهيمة





شهدت محافظة المنيا حادث تصادم قطارين في منطقة ماقوسة مما تسبب في تعطل حركة القطارات على خط الصعيد، وسقوط عربتان في ترعة الإبراهيمة.

وأصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا إعلاميا أشارت فيه إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم “عربة القوى”، القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص و المنيا.

وذكر البيان أن الحادث أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار ، وعلى الفور تم الدفع بمعدات واوناش الطوارئ، وتم فصل القطار عن العربتين، وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.