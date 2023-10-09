أول ظهور لـ جوري المغربية بعد أنباء ترحيلها من الإمارات لإصابتها بالإيدز وتعلق

الإثنين، 09-10-2023
12:12 م
علقت مشهورة التواصل الاجتماعي جوري المغربية
، على أنباء إصابتها بمرض وإبعادها من دبي
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وقالت جوري في مقطع فيديو نشرته بحسابها: حسبي الله ونعم الوكيل في كل من نشر هالإشاعة اللي طالعة عني هاليومين ، والكلام كتير في السوشيال ميديا إني مصابة بمرض وتم إبعادي من دبي
، هالكلام طبعا كله مو صحيح، كل هالإشاعات طلعت عني فقط لأني تركت السوشيال ميديا.
وتابعت: لي سنتين في السوشيال ميديا لا عمري أذيت أحد ولا عمري غلطت على أحد، أنا أحمد ربي إني في دولة الإمارات دولة الحق والقانون، الذي يحمي الصغير قبل الكبير، وما يرضون بالغلط، وما يرضون بالشائعات، راح آخذ كل الإجراءات اللازمة، وهالمرة ما راح أسامح أبدا.