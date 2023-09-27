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شاهد.. مشاداة بين نيشان وياسمين عز خلال منتدى الإعلام في دبي :"حقارة"

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شاهد.. مشاداة بين نيشان وياسمين عز خلال منتدى الإعلام في دبي :"حقارة"

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نيشان وياسمين عز
الأربعاء، 27-09-2023 01:19 م


شن الإعلامي اللبناني نيشان هجومًا على الإعلامية ياسمين عز، وذلك بعدما تغيبت عن حضور "منتدى الإعلام العربي" حيث كان من المفترض أن تشاركه تقديم الحفل على المسرح في دبي.
وكان من المفترض أن يقدما معًا جلسة بعنوان "الإعلام والتريند" ولم توضح "ياسمين" سبب غيابها أو اعتذارها من التواجد وهو ما أغضب "نيشان" على المسرح ليعلق بعدها ساخرًا قائلًأ: "تلاقيها بتحضر الصوت الشتوي".
واستكمل نيشان تعليقه على غياب "ياسمين عز" قائلًا: "يمكن ياسمين مش عاوزة تيجي أو مش حابة تيجي"، ليقوم بتوجيه سؤال للحاضرين: "تفتكروا ياسمين مجتش ليه؟"، ليرد المتواجدين: "عشان تبقي تريند".
وعقب انتهاء الجلسة حضرت ياسمين عز وقامت بتوجيه الاعتذار لنيشان إلا أن الأخير رفض اعتذارها وظهرت "ياسمين" وهي تتركه خلفها، ليرد "نيشان" على غياب "ياسمين" قائلًا: "حقارة كتير إنك تدي موعد ومتجيش".
وأوضح نيشان أن السبب وراء تواجده هو طلب منتدى دبي للإعلام حتى يدير هذه الندوة كونه إعلامي محترف لم تحضر ولم تعتذر واصفًا الأمر على حد قوله بـ "عيب وقلة تقدير لكل الناس اللي موجودة".
وفي لقاء خاص بـ "ET بالعربي" تحدث "نيشان" عن عدم اهتمامه بالسبب وراء غياب "ياسمين" عن الندوة وأن شرف لها أن يقوم بسؤالها سؤال واحد ليصفها بـ "الخاسر الأكبر" وأن ناس أوقات بتصرف واحد يسقطون عمدًا.
وتابع: "اللي يهمني طلاب الإعلام انه قبل النجومية والأضواء والتريند فيه حاجة أساسية وهو احترام الذات وتكون أهل الثقة اللي مديهالك الناس أما التافهات لا يلاموا".

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