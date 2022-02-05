السبت 05 فبراير 2022
توقيت مصر 17:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بسمة تصدم الجميع: «رفضت أرضّع بنتي عشان أنا مش بقرة»

أردوغان يعلن إصابته وزوجته بـ أوميكرون

بدولة إسلامية.. مرضى داخل مستشفى يقتلون مريضًا ويأكلون أحشائه(صور)

هشام طلعت مصطفى يعلن عن مكافأة 10 مليون جنيه للاعبي المنتخب

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

بعد إهانته.. تركي آل الشيخ يعاقب باسم سمرة بطريقة مفاجئة

حارس مغربي يسجل أغرب هدفًا في العالم في شباكه

فرق الإنقاذ تصل إلى مكان توضع الطفل ريان

بالصور.. طبيب ينتحر من الطابق السابع تاركًا رسالة صادمة

أول ظهور لـ بدر خلف بعد تحوله إلى فتاة رسميًا

ADS
 

أول ظهور لـ بدر خلف بعد تحوله إلى فتاة رسميًا

Screenshot_------1
بدر خلف
Native
Teads
السبت، 05-02-2022 10:28 ص

أعلن خبير التجميل الإماراتي بدر خلف، أنه أصبح رسمياً إمرأة، وكتب في منشور أكد فيه أنه وبحسب الطبيب المختص أصبح قادراً على الحمل والإنجاب كما أكدت بدء الدورة الشهرية لديه قريباً : "الدكتور يقولي من الاسبوع الجاي بتبدا عندي الدورة واقدر احمل واولد طبيعي اخيراً تحقق حلمي انه تجيني الدورة"، معلناً بذلك تحقق حلمه أخيراً.
وعقب هذا التصريح تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة لبدر بعد هذا التحول ولفت الانظار بالانوثة التي اصبحت لديه خصوصا بعد ان قام بعدة تعديلات في شكله.
وكان بدر قد نشر مقطع فيديو كشف فيه تفاصيل تعرضه للتحرش.
وظهر بدر خلف في المقطع الذي نشره وهو يضع غطاء على رأسه مما عرضه لانتقادات وسخرية المتابعين.
فروى التفاصيل قائلاً: "اليوم حسيت بمعاناة البنات اللي يعانون من التحرش، أنا داخل الجمعية في أمان الله، لابس عباية و لابس خمار، واحد قاعد يغلس عليا ويراقبني من ساعة ما دخلت لحد ما طلعت، لما دقيت سيارتي طار وراح.. إيش في! بنات الناس مو لعبة! اعتبرني أختك اعتبرني قريبتك!".
وعبّر بدر خلف عن غضبه قائلاً: “عاقبوا المتحرشين”.



 

إقرأ ايضا

Flickr_-_nicogenin_-_66ème_Festival_de_Venise_(Mostra)_-_Basma_Hassan

بسمة تصدم الجميع: «رفضت أرضّع بنتي عشان أنا مش بقرة»

1011325_0

هشام طلعت مصطفى يعلن عن مكافأة 10 مليون جنيه للاعبي المنتخب

download

بعد إهانته.. تركي آل الشيخ يعاقب باسم سمرة بطريقة مفاجئة