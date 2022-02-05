أول ظهور لـ بدر خلف بعد تحوله إلى فتاة رسميًا

السبت، 05-02-2022
10:28 ص
أعلن خبير التجميل الإماراتي بدر خلف
، أنه أصبح رسمياً
إمرأة، وكتب في منشور أكد فيه أنه وبحسب الطبيب المختص أصبح قادراً على الحمل والإنجاب
كما أكدت بدء الدورة الشهرية لديه قريباً : "الدكتور يقولي من الاسبوع الجاي بتبدا
عندي الدورة واقدر احمل واولد طبيعي اخيراً تحقق حلمي انه تجيني الدورة"، معلناً
بذلك تحقق حلمه أخيراً.
وعقب هذا التصريح تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول
صورة لبدر بعد هذا التحول ولفت الانظار بالانوثة التي اصبحت لديه خصوصا بعد ان قام
بعدة تعديلات في شكله.
وكان بدر قد نشر مقطع فيديو كشف فيه تفاصيل تعرضه للتحرش.
وظهر بدر خلف
في المقطع الذي نشره وهو يضع غطاء على رأسه
مما عرضه لانتقادات وسخرية المتابعين.
فروى التفاصيل قائلاً: "اليوم حسيت بمعاناة البنات اللي
يعانون من التحرش، أنا داخل الجمعية في أمان الله، لابس عباية و لابس خمار، واحد قاعد
يغلس عليا ويراقبني من ساعة ما دخلت لحد ما طلعت، لما دقيت سيارتي طار وراح.. إيش في!
بنات الناس مو لعبة! اعتبرني أختك اعتبرني قريبتك!".
وعبّر بدر خلف
عن غضبه قائلاً: “عاقبوا المتحرشين”.