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حالته صعبة.. نقل أحمد العوضي للمستشفى ومنع الزيارات عنه

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أحمد العوضي
الثلاثاء، 23-01-2024 12:45 م


كشف الكاتب والسيناريست محمود حمدان، مؤلف مسلسل حق عرب، مرور بطل العمل النجم أحمد العوضي بأزمة صحية مفاجئة، استدعت نقله لأحد المستشفيات، قبل يومين.
وكتب حمدان عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفي من يومين لصعوبة حالته".
جدير بالذكر أن أحمد العوضي أعلن مؤخرا انفصاله عن زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز، بعدما قامت هي أيضا بنشر الخبر عبر حسابها بموقع انستجرام.
العوضي يُعرض له حاليا فيلم الإسكندراني تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة زينة، بيومي فؤاد، محمود حافظ، حسين فهمي.

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