أول ظهور لأشهر الوزراء في عهد مبارك منذ 2011

ظهر وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في مراسم تشييع أرملة عمه الراحل بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، في أول ظهور له في مصر بعد 13 سنة في لندن.

وحضر يوسف بطرس غالي قداس العزاء الذي أقيم لأرملة عمه التي توفيت عن 100 عام، بالكنيسة البطرسية في القاهرة، حيث ظهر بصحبة عدد من أفراد العائلة، من بينهم شقيقه الفنان بطرس غالي، في ظهور هو الأول من نوعه بالبلاد، بعد اختياره عضواً في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية في سبتمبر الماضي.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، قد نعى في بيان رسمي أرملة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة السيدة ليا نادلر، مثمناً ما قدمته الراحلة من دعم ومساندة لمسيرة الدكتور بطرس بطرس غالي، في مختلف المناصب التي تقلدها، ودورها المقدر في مؤسسة كيمت بطرس غالى للسلام والمعرفة.