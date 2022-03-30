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أول ظهور.. شام الذهبي تنشر صورتها بالروب في شهر العسل

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الأربعاء، 30-03-2022 12:25 م

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لشام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد هلال خلال قضائهما شهر العسل.
وظهرت شام مرتدية الروب وزوجها يحتضنها، وظهرت عبارات الحب في الخلفية.
الجدير بالذكر أن أصالة كانت قد إحتفلت بزواج إبنتها شام الذهبي من رجل الأعمال أحمد هلال، في حفل أقيم في القاهرة بحضور عدد كبير من أفراد العائلة والأصدقاء من الفنانين والنجوم بالوسط الفني منهم ماجد المهندس، إليسا، تامر حسني ، هاني شاكر، رضوى الشربيني، ياسمين رئيس، ومنى زكي.
وعلقت أصالة على حفل الزفاف قائلةً: "سعاده مابعدها سعاده شوف بنتي الّلي بتمثّل لّي الدّنيي بأكملها سعيده مع رجل أنا بشارك أمّه بمحبتها إله ، خلوق ومهذّب ومتله قلال، الله يسعدكم وتشوفوا كلّ الخير والسّعاده والأصحاب الطيبين ويحفظ لي ياكم وأستمتع فيكم فرحانين وناجحين كلّ العمر ، وياشام شكراً يابنت الرّوح على هالفخر الّلي غمرتيني فيه بنجاحك وحلاوة قلبك ومحبّةالدّنيي كلّها إلك ..بمووووووت عليكم وكلّ شي حلو بالحياة بتمنّى لكم ياه.."

 

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