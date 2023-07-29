أول ظهور إعلامى.. لنيكول سعفان ماذا قالت عن زوجها طارق العريان ؟

السبت، 29-07-2023
03:23 م
نسمه عبد الوهاب خ
خرجت عارضة الازياء نيكول سعفان
عن صمتها منذ أن تم الإعلان عن ارتباطها بالمخرج طارق العريان
لتتحدث عن زوجها.
وقالت نيكول سعفان
فى لقاء ببرنامج et بالعربى : طارق العريان
شخصية مختلفة فى البيت عن الظهور فى الإعلام كمخرج حيث يتمتع بقدر كبير من الهدوء والبساطة، ويسعى دائما الى أن يكون مبسوطا بشكل مستمر وكونه مخرجا يسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد ويركز فى عمله بشكل قوى.
وأضافت نيكول سعفان
: أننى احب لطارق العريان
العديد من الأعمال التى قدمها فى الفترة الأخيرة ولعل من أبرزها الخلية وولاد رزق 1و2".
كان المخرج طارق العريان
نشر صورة جديدة له على السوشيال ميديا أثارت جدلا كبيرا.
وظهر طارق العريان
بصحبة نيكول سعفان
بإحدى المطاعم وهي تجلس بأحضانه وأمامه تورتة للاحتفال بالذكرى الثانوية لزواجه من نيكول سعفان
.
ويحتفل طارق العريان
بذكرى زواجه بنيكول سعفان
الرابع وعلق على الصورة، قائلا: اربع سنوات معك ولمدى الحياة .