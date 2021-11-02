أول صور لقاطع رأس زميله في الإسماعيلية

الثلاثاء، 02-11-2021
09:32 ص
نشرر واد مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور للقاتل الذي ذبح زميل
ه وفصل
رأسه عن جسده وتجول بها في أحد شوارع محافظة الإسماعيلة.
وكشف النشطاء أن الجاني شاب يدعى عبد الرحمن نظمي ويعمل في محل لتجارة
الأثاث المستعمل في مدينة الإسماعيلية، برفقة شقيق المجني عليه.
وقال الشاب في تحقيقات الأمن أنه ليس نادمًا على قتل صديقه ولو عاد الزمن
سيقتله مرة أخرى.
وكشفت تحقيقات الأمن ان الجاني كان يتعاطى مخدر “الشابو” وكان داخل إحدى
مصحات العلاج، وخرج منها مؤخرًا.
وأحدثت الجريمة المروعة صدمة لدى الجميع لبشاعتها، بعد أن قطع الجاني رأس
زميل
ه وطاف بها في الشارع.