الأحد 02 أكتوبر 2022
توقيت مصر 22:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سقطة كبيرة لمرتضى منصور.. أرد أن يسخر من جماهير الزمالك فأمات لاعبًا على قيد الحياة

اختفاء سد النهضة.. خبير مصري يكشف مفاجأة التقطتها الأقمار الصناعية

شاهد ماذا فعل زوج عندما رأى زوجته في هذا الوضع مع عامل غسيل السجاد

شوبير: الأهلي على بعد خطوة من صفقة نارية بـ مليون و500 ألف دولار

فنان شهير برد صادم على ياسمين عز بشأن طاعة الزوج: «بت هبلة» (فيديو)

«يوم أسود».. أول تعليق من الفيفا على مجزرة إندونيسيا

أول صورة للزوجة التي تزور قبر زوجها كل يوم وتكتب عليه له

مذبحة في أندونيسيا.. مقتل 170 وإصابة 180 في اشتباكات أثناء مباراة كرة قدم (صور)

بدء الحجز اليوم.. الفرق بين شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط

بعد قفزة تاريخية.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد

ADS
 

أول صورة للزوجة التي تزور قبر زوجها كل يوم وتكتب عليه له

image
تكتب على قبر زوجها
Native
Teads
الأحد، 02-10-2022 12:04 م
كشفت السيدة مروة التي بدأت منذ أشهر تواظب على زيارة قبر زوجها الراحل، مدونة له الرسائل، وأثارت قصتها ضجة كبيرة، تفاصيل عن حياتها وسبب وفائها الكامل لزوجها الراحل.

وأوضحت أنها تعرفت على زوجها الراحل حين كان يعمل في الهندسة الإذاعية بالتلفزيون عام 2012، خلال مشاركتهما معا في حزب سياسي، لافتة إلى أنه كان ودودا ولطيفا ومتواضعا، وفقاً لـ"العربية".

وتابعت أنه اختارها من بين أخريات كنّ يرغبن بالزواج منه، في حين لم تمتد فترة خطوبتهما لأكثر من 3 أشهر.

كما ذكرت أن حياتهما استمرت 8 سنوات، عاشت معه فيها أوقاتا لا تنسى، مشددة على أخلاقه الحسنة، وطيب خصاله.

وروت أنه كان جيد التعامل مع أهلها، محبا لأسرتها رغم مرضه بالقلب، مؤكدة أن للراحل مواقف لا تنسى مع العائلة.

وكشفت أن زوجها أصيب بمرض في القلب، احتاج بسببه لإجراء جراحة دقيقة في معهد الدكتور مجدي يعقوب في أسوان جنوب القاهرة، وعندما سافرا لإجراء الجراحة لم يفوت الفرصة ورتب لها برنامجا سياحيا لزيارة كافة معالم المدينة رغم مرضه وشدة تعبه، وذلك من أجل أن يهدئ من روعها ويبث بداخلها الطمأنينة على صحته.

وأضافت أنه تعب كثيرا بسبب مرضه إلى أن توفي بعد الجراحة، وعقب رحيله بنحو 4 أيام بدأت بزيارة قبره وكتابة الرسائل.

 

إقرأ ايضا

615666-1212812778

اختفاء سد النهضة.. خبير مصري يكشف مفاجأة التقطتها الأقمار الصناعية

127-121145-khaled-sarhan-yasmine-ezz_700x400

فنان شهير برد صادم على ياسمين عز بشأن طاعة الزوج: «بت هبلة» (فيديو)

289232372_362545616007307_3737378290681010324_n

بدء الحجز اليوم.. الفرق بين شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط

أخبار متعلقة

141

أول لقاء مع الزوجة التي تكتب على قبر زوجها كل يوم.. مفاجآت مؤثرة

683810-28800

صورة أثارت الجدل.. ماذا كتبت زوجة على قبر زوجها بمقابر الفسطاط بعد وفاته؟