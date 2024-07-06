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أول رد من طليق أنغام على أنباء زواجه من شيرين عبد الوهاب

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الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم
السبت، 06-07-2024 01:16 م نسمه عبد الوهاب
رد الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم على أنباء ارتباطه بالفنانة شيرين عبد الوهاب وذلك بعدما تم الإعلان عن خطبتها من قبل أحد الأشخاص خلال الفترة الماضية، وسط العديد من التكهنات حول من هو هذا الشخص، وطالت الموزع أحمد إبراهيم شائعة بارتباطه بالفنانة شيرين عبد الوهاب في سرية تامة.

وقام الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلاله مع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وذلك خلال حضورهما العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" في الرياض وقال: "معايا انهاردة عريس، وانت موجود هنا في الرياض ناس كتير بتقول انك عريس الفنانة شيرين عبد الوهاب"، ورد أحمد إبراهيم: "المفروض الكلام ده كان يتقال من شهرين من شهر إبريل عشان تبقى كدبة إبريل، وفي حاجات بتضحك كده وبقولها كل سنة وهي طيبة وبقالي سنة ماشوفتهاش وبقولها ياريت تكلمني لأن مش معايا رقمها الأخير، وشيرين أخت".


وأضاف: "واللي يخصني هو أنا وماليش دعوة بحد عاوز يضرب بين شيرين وأنغام وكل الناس بحترمها وكل الفنانين المصريين على راسي وبحترمهم، والفنانين العرب كمان كلهم هم إخواتي وكلهم ناس محترمة وأنا اتفاجئت بالكلام ده ومش عارف مين صاحب الفكرة دي بعد 22 سنة أنا وشيرين صحاب وأصدقاء وأخوات وعملنا كل النجاحات دي ومش عارف ليه انهاردة بنتكلم في الموضوع ده، وأنا ماتكلمتش في الموضوع ده وقعدت أضحك".

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