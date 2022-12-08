أول رد مصري على منع الكويت دخول العمالة المصرية: «بكره تتكشف كل الأمور»

الخميس، 08-12-2022
01:35 م
علق مصدر مسؤول
بوزارة القوى العاملة
K على ما نشرته صحيفة "القبس" الكويت
ية، حول وقف الكويت
إصدار تصاريح العمل
للمصريين منذ 17 سبتمبر الماضي وحتى إشعار آخر.
وقال المصدر إن
وزارة القوى العاملة
لم تتسلم أي أوراق أو مستند أو خطاب رسمي من أي جهة كويتية
بذلك إطلاقا، ولن يتم الخوض في مثل هذه الأمور إلا بعد الرجوع إلى وزارة الخارجية
،
وفقًا لمصراوي.
وأكد أن وزارة
القوى العاملة ستتواصل غدا مع الخارجية للوقوف على حقيقة هذا القرار من عدمه،
قائلا: "بكره تتكشف كل الأمور".
وكانت صحيفة
"القبس" الكويت
ية قد ذكرت أمس الأربعاء أن الكويت
أصدرت قرارا بإيقاف
ربط القوى العاملة مع مصر، تبعه إجراء وقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر.
وأضافت أنه بعد
توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بوقف
اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر، أوضحت مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة أن
هذه الخطوة تبعها قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات
العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.